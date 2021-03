Bund und Länder ringen um weiteren Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 23.03.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bund-Länder-Gespräche über den weiteren Corona-Kurs sind immer noch nicht beendet. Streit gibt es offenbar über die Frage, ob Osterurlaub in heimischen Gefilden erlaubt sein soll. Laut Beschlussvorlage des Kanzleramts ist dies nicht vorgesehen. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios bestehen aber einige Bundesländer darauf, zum Beispiel den Urlaub für Selbstversorger in Ferienwohnungen zu ermöglichen. Sicher ist, dass der Lockdown verlängert wird - bis zum 18. April. Lockerungen für Familientreffen an Ostern wird es voraussichtlich nicht geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 00:00 Uhr