Bund und Länder ringen um weiteren Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 22.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bund-Länder-Gespräche über den weiteren Corona-Kurs dauern an. Sicher ist, dass der Lockdown bis 18. April verlängert wird. Auch die Notbremse ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 für den Handel soll noch einmal bekräftigt werden. Lockerungen für Familientreffen an Ostern sind laut ARD-Hauptstadtstudio vom Tisch. Auch Osterurlaub für Selbstversorger etwa in Ferienwohnungen soll nicht erlaubt werden. Mehrere Bundesländer in Norddeutschland haben aber bereits angekündigt, auszuscheren, und Urlaub zu gestatten, der nicht in Hotels stattfindet. Umstritten ist, ob es bundesweit nächtliche Ausgangssperren geben soll, wie sie in Bayern schon zwischen Dezember und Februar gegolten hatten. Mit einem Ergebnis wird erst in den späten Abendstunden gerechnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 21:00 Uhr