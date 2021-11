Bund und Länder ringen um gemeinsame Corona-Linie

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach einem neuen Höchststand bei den Corona-Infektionen ringen Bund und Länder um den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Spahn sprach sich im BR für Einschränkungen für Ungeimpfte nach den 2G-Regeln aus. Nur noch Geimpfte und Genesene könnten dann beispielsweise an Veranstaltungen teilnehmen, sagte er. Ähnlich wie Spahn kritisierte der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach die Corona-Kontrollen vieler Gastronomen als - so wörtlich - zu "läppisch". Auch er sprach sich für 2G-Regeln in allen Bundesländern aus. Beim Thema Auffrischungsimpfungen haben sich Spahn und Vertreter der Ärzteverbände auf eine einheitliche Linie geeinigt. Demnach soll jeder vollständig Geimpfte sechs Monate nach der letzten Impfung eine Auffrischung bekommen können. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 14:00 Uhr