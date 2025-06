Bund und Länder richten Arbeitsgruppe zur Kompensation von Steuerausfällen ein

Ministerpräsidenten sprechen nach Bund-Länder-Runde zu Steuerausfällen von "Zwischenschritt": Bei dem Treffen zwischen Kanzler Merz und einigen Ministerpräsidenten wurde zwar vereinbart, dass der Bund finanzielle Einbußen durch die geplante Investitionsoffensive ausgleichen soll. Details blieben aber offen. Diese sollen nun am Wochenende in einer Arbeitsgruppe formuliert werden. Weil die Bundesregierung die Konjunktur mit steuerlichen Anreizen für Unternehmen wieder in Schwung bringen will, drohen auch den Ländern und Kommunen Steuerausfälle in Milliarden-Höhe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2025 21:30 Uhr