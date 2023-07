Bund und Länder prüfen Reform der Grunderwerbsteuer

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei historischem Sturm in den Niederlanden kommt eine Frau ums Leben

Den Haag: Bei einem historisch starken Sommersturm in den Niederlanden ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, starb sie in der Stadt Haarlem in ihrem Auto, weil ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt war. Wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde haben die Behörden die Bürger aufgerufen, in den Häusern zu bleiben. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden rund 400 Flüge gestrichen. Auch im Norden Deutschlands erwarteten Meteorologen einen heftigen Sturm. Bürger sind aufgerufen, unnötige Autofahrten zu vermeiden. Betroffen sind die Bundesländer Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Laufe des Tages an den Küsten Orkanböen und Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde. Auch im Süden Deutschlands drohen teils heftige Schauer und Gewitter sowie Sturmböen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2023 14:45 Uhr