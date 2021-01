Bund und Länder planen Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim Bund-Länder-Treffen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise ist eine Verlängerung und eine Verschärfung der Maßnahmen geplant. Das geht aus der Beschlussvorlage für die Konferenz hervor, die auch dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Demnach sollen die bestehenden Beschränkungen zunächst bis zum 15. Februar verlängert werden. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen geplant, die in Bayern schon weitgehend gelten. So soll bundesweit eine Pflicht eingeführt werden, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen eine medizinische Maske zu tragen. Vorgesehen ist außerdem eine Verordnung, wonach Arbeitgeber Homeoffice überall dort ermöglichen müssen, wo es machbar ist. Weiter heißt es, überall dort, wo Arbeiten in Präsenz weiter erforderlich sei, müsse man den Arbeitnehmern medizinische Masken zur Verfügung stellen. Ob die Vorlage so verabschiedet wird, ist unklar. Medienberichten zufolge meldete die SPD mehrere Änderungsvorschläge an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 12:00 Uhr