Bund und Länder peilen rasche Klärung zu 9-Euro-Ticket an

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: Bund und Länder peilen bis Mitte Oktober eine Verständigung über ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr an. Alle Länder hätten bekundet, dass sie sich vorstellen könnten, ein Anschlussticket mitzutragen, so die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Schaefer nach einer Sitzung der Verkehrsminister von Bund und Ländern. Nun soll eine Arbeitsgruppe zügig Beratungen aufnehmen. Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte es, dass die Länder nun mit dem Bund ein Folgeticket zum 1. Januar 2023 einführen wollen. Dies sei ein ehrgeiziges Ziel, es brauche dafür schnelle Entscheidungen, so Wissing.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 16:00 Uhr