Bund und Länder offenbar uneins über genaue Verlängerung des Lockdowns

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder beraten zur Stunde über den weiteren Kurs in der Corona-Krise. Bei der Videokonferenz gibt es offenbar Unstimmigkeiten, wie lange der Lockdown verlängert werden soll. Nach Teilnehmerangaben wollen die meisten Ministerpräsidenten, dass das öffentliche Leben für weitere drei Wochen bis 7. März weitgehend heruntergefahren bleibt. In einer Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt ist dagegen vom 14. März die Rede. Ausnahmen könnte es demnach für Friseure sowie Kitas und Schulen geben. Der bayerische SPD-Generalsekretär Grötsch macht sich dafür stark, die Grundschulen im Freistaat ab kommendem Montag zu öffnen. Grötsch verweist auf ein Konzept von Bundesbildungsministerin Karliczek, wonach Präsenzunterricht durch Luftfilter, kleinere Klassen, versetzten Unterrichtsbeginn und regelmäßige Coronatests möglich ist. Wie es in Bayern weiter geht, darüber entscheidet morgen das Kabinett.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 16:00 Uhr