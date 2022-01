Bund und Länder nehmen wieder deutlich mehr Steuern ein

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind nach dem Corona-Tief 2020 wieder deutlich gestiegen. Wie das Bundesfinanzministerium mitgeteilt hat, gab es im vergangenen Jahr ein Plus von 11,5 Prozent auf knapp 761 Milliarden Euro. Damit wurden die Prognosen von Experten klar übertroffen. Die reinen Bundessteuern nahmen dagegen erneut ab, was vor allem an der Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die meisten Bürger lag.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.01.2022 05:00 Uhr