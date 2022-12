Bund und Länder klären letzte Fragen beim 49-Euro-Ticket

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht wolkig und teilweise Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils aufklarend; später mitunter Nebel. Zum Morgen hin in Schwaben örtlich etwas Schnee. Temperaturen bis -8 Grad. Am heutigen Freitag dann im nördlichen Franken sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt, gebietsweise Schnee und Schneeregen. Am Wochenende meist stark bewölkt und am Samstag in Alpennähe Schneefall möglich. Höchstwerte 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 20:00 Uhr