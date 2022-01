Bund und Länder halten an Corona-Beschränkungen fest

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Begleitet von stetig wachsenden Infektionszahlen haben die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Scholz bei einer Videokonferenz erneut das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie besprochen. Scholz sagte nach den Beratungen, es sei klar, dass die eingeschlagene Richtung dazu beigetragen habe, dass man hierzulande die Pandemie besser bewältigen könne als andere Länder. Er betonte, es gebe deshalb also keine Lockerungen, aber auch keine Verschärfungen. Zwar seien die Infektionszahlen hoch, diese Entwicklung sei aber erst später aufgetreten als in Nachbarstaaten. Man habe eine neue Kampagne zum Impfen und Boostern auf den Weg gebracht, an dieser werde festgehalten. Die Bundesregierung werde dazu ab sofort eine neue Werbekampagne auflegen, dazu versuche man, konkret bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Es müsse weiter intensiv getestet werden, um aber eine Überlastung der Labore zu vermeiden, sollte der Einsatz von PCR-Tests künftig nach bestimmten Kriterien stattfinden. Bezüglich der Fortsetzung von Wirtschaftshilfen und Kurzarbeitergeld wird die Regierung laut Scholz in Kürze entsprechende Entscheidungen treffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 18:45 Uhr