Bund und Länder halten an bisherigen Corona-Maßnahmen fest

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Begleitet von stetig wachsenden Infektionszahlen haben die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Scholz bei einer Videokonferenz erneut das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie besprochen. Aus einem gemeinsamen Arbeitspapier war zuvor schon hervorgegangen, dass wegen der knapper werdenden Testkapazitäten eine Priorisierung bei den PCR-Tests nötig sei. Darüber hinaus wurde beschlossen, an den bisherigen Corona-Beschränkungen festzuhalten. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer betonte im Anschluss zur Begründung, eine Kontaktnachverfolgung über die Gesundheitsämter sei nicht mehr möglich. Aus diesem Grund sei eine sogenannte "Durchseuchung" nicht sinnvoll, man müsse darauf achten, dass die Zahl der Infektionen begrenzt bleibe. Leider sei es nicht gelungen, sich auf ein Impfregister zu einigen. Eine solche systematische Datenerfassung sei eine wichtige Voraussetzung im Kampf gegen die Pandemie. Thematisiert worden seien in den Beratungen auch die Wirtschaftshilfen. Derzeit fehle die Anschlussregelung für das Kurzarbeitergeld, diese müsse schnell geschaffen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 18:15 Uhr