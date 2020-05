Bund und Länder geben Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt

Interpol stellt bei Razzien 19.000 gestohlene Kunstwerke sicher

Lyon: Bei einer internationalen Razzia gegen den Handel mit gestohlenen Kulturgütern sind weltweit mehr als 100 Verdächtige festgenommen worden. Wie Polizeibehörde Interpol bekannt gab, wurden bei der Aktion rund 19.000 aus Museen und archäologischen Stätten in Kriegsgebieten gestohlene Artefakte beschlagnahmt. Darunter seien Gemälde, Münzen aus verschiedenen Epochen, historische Waffen und Fossilien. Gut die Hälfte der sichergestellten Kulturgüter war nach Interpol-Angaben in Internetportalen zum Verkauf angeboten worden. Allein am Flughafen von Kabul beschlagnahmten Zollbeamte demnach fast eintausend Raubkunstobjekte. An der Razzia beteiligten sich Polizeikräfte in mehr als 100 Ländern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.05.2020 18:15 Uhr