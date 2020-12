Bund und Länder erwägen striktere Corona-Regeln

Physik-Nobelpreisträger Genzel erhält heute seine Auszeichnung in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt wird heute ausnahmsweise ein Nobelpreis übergeben. Geehrt wird der Astrophysiker Reinhard Genzel, der am Garchinger Max-Planck-Institut forscht. Er erhält die Medaille und die Urkunde am Nachmittag vom schwedischen Botschafter in Deutschland, Thöresson. Die Zeremonie findet im Kuppelsaal der Staatskanzlei statt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es heuer keine zentrale Ehrung in Stockholm. Stattdessen werden die Preisträger in ihren Heimatländern geehrt. So werden Genzels Mit-Preisträger Roger Penrose und Andrea Ghez ihre Physik-Auszeichnungen in Großbritannien beziehungsweise in den USA bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 10:00 Uhr