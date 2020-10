Bund und Länder einigen sich auf weitgehende Anti-Corona-Maßnahmen

Glauber wirbt für Engagement gegen Wasserknappheit

München: In einer Regierungserklärung hat Bayerns Umweltminister Glauber für ein breites Engagement gegen Wasserknappheit geworben. Es gehe darum, das Zukunftsthema in die Köpfe zu bringen, so der Freie-Wähler-Politiker vor dem Bayerischen Landtag. Laut Helmholtz-Institut bildet sich in Deutschland jedes Jahr ein Fünftel weniger Grundwasser. Wörtlich sagte Glauber: "Unsere Landschaft trocknet aus, in der Fläche und in der Tiefe". Gebraucht werde eine Strategie, um die Wasserzukunft zu sichern. Nach Glaubers Worten geht es dabei darum, in den nächsten Jahrzehnten dafür zu sorgen, dass Böden nicht weiter entwässert werden, unter anderem durch Drainagemanagement, Erhalt von Wäldern und Renaturierung von Gewässern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.10.2020 13:45 Uhr