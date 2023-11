Bund und Länder einigen sich auf neues System zur Flüchtlingsfinanzierung

Berlin: Bund und Länder haben sich auf eine neue Verteilung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen geeinigt. So wird der Bund den Ländern ab dem kommenden Jahr für jeden Asylantragsteller pauschal 7.500 Euro pro Jahr zahlen. Bundeskanzler Scholz sprach vom "Übergang zu einem atmenden System". Mit steigenden Flüchtlingszahlen gebe es mehr Geld, mit sinkenden weniger. Bisher hatte der Bund den Ländern eine jährliche Gesamtsumme überwiesen. Zudem sollen Asylbewerber im laufenden Verfahren erst nach drei Jahren Bezüge in Höhe der regulären Sozialhilfe erhalten. Bisher haben sie schon nach anderthalb Jahren Anspruch auf Bürgergeld. Als Kernziel verständigten sich Bund und Länder darauf, die Zahl der in Deutschland ankommenden Schutzsuchenden zu senken. Scholz nannte die Einigung einen, so wörtlich "sehr historischen Moment". Hessens Ministerpräsident Rhein von der CDU sprach von einem "wichtigen Schritt", dem weitere folgen müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 06:00 Uhr