Bund und Länder diskutieren über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beraten heute bei einer Videokonferenz über die Corona-Maßnahmen. Diskutiert werden soll auch über die Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Gesundheitsminister Spahn sprach sich dafür aus, die Testpflicht wieder abzuschaffen und stattdessen stärker auf Quarantäneregeln zu setzen. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte dazu am Abend in der ARD, wenn eine gute Quarantäneregelung greife und die Umsetzbarkeit gewährleistet sei, könne man über andere Strategien reden. Er sei aber zum jetzigen Zeitpunkt dafür, an den Tests für Reiserückkehrer festzuhalten. Dagegen betonte Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther, die Kapazitäten seien begrenzt. Man müsse sich auf einzelnen Gruppen und Ausbreitungsbereiche konzentrieren, so Günther in der "Rheinischen Post".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.08.2020 02:00 Uhr