Bund und Länder diskutieren erneut über Krankenhausreform

Meldungsarchiv - 10.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nehmen heute einen neuen Anlauf, um Eckpunkte für die geplante Krankenhausreform festzuzurren. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, er sei zuversichtlich, dass es heute klappt. Die Sitzung ist ohne Zeitlimit geplant. Bayerns Gesundheitsmninister Holetschek betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse genau hinschauen, wo und wie die Versorgung in Zukunft stattfinden kann. Auf ein paar Stunden komme es da nicht an. Die Pläne sehen im Kern vor, das bisherige System mit den Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern. Krankenhäuser sollen künftig einen großen Anteil ihrer Finanzen allein schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen. Die Länder fordern aber auch Soforthilfen zum Ausgleich für höhere Energie- und Personalkosten, was Lauterbach ablehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2023 10:00 Uhr