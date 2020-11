Bund und Länder beschließen wohl noch keine Corona-Anordnungen

Nachrichtenarchiv - 15.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder werden bei ihren Beratungen über die Corona-Einschränkungen wohl noch keine Änderungen beschließen. Das geht aus Äußerungen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer und ihres nordrhein-westfälischen Kollegen Laschet hervor. Demnach wird es bei der Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Länder am späten Nachmittag um eine Bestandsaufnahme des Teil-Lockdowns gehen. Dreyer sagte der ARD, die Politik sollte Geduld haben und nicht in Aktionismus verfallen. Am naheliegendsten wäre es noch, Kontaktbeschränkungen weiter zu verschärfen. Denkbar sei zudem, eine Maskenpflicht auch für Grundschüler einzuführen. Ähnlich äußerte sich Laschet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 23:00 Uhr