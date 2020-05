Bund und Länder beschließen weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben sich in mehrstündigen Beratungen darauf geeinigt, die grundsätzlichen Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise bis zum 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich ab sofort wieder Angehörige aus zwei Haushalten treffen. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die Zahl der Neuinfizierten sei deutlich gesunken, außerdem seien die Infektionsketten wieder nachvollziehbar. Deshalb sei es jetzt sinnvoll, regional unterschiedliche Regelungen zu treffen. Die Zahl der Neuinfektionen darf regional pro 100.000 Einwohner nicht über 50 steigen. Andernfalls sind die Bundesländer dazu verpflichtet, die Lockerungen wieder zurückzunehmen. Für die Fußball-Bundesliga stellte die Bundeskanzlerin sogenannte Geisterspiele ab der zweiten Mai-Hälfte in Aussicht. Große Veranstaltungen wie Volksfeste, Konzerte und Sportevents sollen bis mindestens Ende August verboten bleiben. Kitas, Schulen, die Gastronomie und das Hotelgewerbe sollen schrittweise wieder öffnen dürfen. Ebenso alle Geschäfte mit Verkaufsflächen, die größer als 800 Quadratmeter sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.05.2020 20:15 Uhr