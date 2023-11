Bund und Länder beschließen Paket zur Planungsbeschleunigung

Berlin: Bund und Länder haben ein Paket beschlossen, mit dem Planungs- und Genehmigungsverfahren hierzulande umfassend beschleunigt werden sollen. Das hat Kanzler Scholz am Abend zum Auftakt der Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bekannt gegeben. Das Paket umfasse zahlreiche Einzelregelungen, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens für Beschleunigung sorgen - etwa in den Bereichen Bau, Energie und Verkehr. Die geplante Entbürokratisierung sei in diesen Dimensionen eine Premiere in Deutschland, so Scholz weiter. Seine Beratungen mit den Länderchefs begannen am Abend mit großer Verspätung. Denn diese rangen stundenlang um eine gemeinsame Position in Sachen Migrationspolitik. Einig war man sich schließlich unter anderem, dass bei Ausländern der Familiennachzug begrenzt werden soll. Außerdem sollen Asylbewerber künftig Sachleistungen über eine Bezahlkarte anstatt Geldleistungen bekommen. Bayern und Sachsen gingen diese Forderungen nicht weit genug. Sie stellten in einer Protokollerklärung das Grundrecht auf Asyl in Frage. Wer keinen Anspruch auf Schutz habe, müsse schon an der deutschen Grenze wirksam zurückgewiesen werden können, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 22:45 Uhr