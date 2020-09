Bund und Länder beschließen Obergrenze für Privatfeiern ab gewissen Corona-Zahlen

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs haben sich auf eine Obergrenze für Feiern in privaten oder angemieteten Räumen verständigt. Ab einem Inzidenzwert von 35 sollen nicht mehr als 50 Menschen zusammenkommen, ab der kritischen Schwelle von 50 gilt ein Begrenzung auf 25 Personen. Außerdem einigten sich die Teilnehmer an der Konferenz, dass für falsche Personenangaben in Gaststätten oder Restaurants ein Mindestbußgeld von 50 Euro fällig wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 17:30 Uhr