Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab Mittwoch

Nachrichtenarchiv - 13.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen haben Bund und Länder einen harten Lockdown beschlossen. Er soll am kommenden Mittwoch beginnen und mindestens bis zum 10.Januar dauern. Geschäfte des Einzelhandels müssen schließen, ausgenommen sind unter anderem Geschäfte für den täglichen Bedarf, Apotheken und Werkstätten. Zudem werden die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten verschärft. Zwischen dem 24. und 26. Dezember sind über den eigenen Hausstand hinaus noch Treffen mit vier weiteren Personen erlaubt. An Sylvester und Neujahr dürfen sich nur 5 Personen aus zwei Haushalten treffen, außerdem gilt ein striktes Versammlungsverbot. Auch der Verkauf von Feuerwerk wird verboten. Schulen und Kitas sollen ebenfalls ab dem 16. Dezember schließen und nur noch eine Notbetreuung anbieten. Grundsätzlich gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Für Bayern kündigte Ministerpräsident Söder eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr an. Zur Begründung sagte er, ganz Bayern liege nun über einem Inzidenzwert von 200.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 14:00 Uhr