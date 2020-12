Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab Mittwoch

Nachrichtenarchiv - 13.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ab dem kommenden Mittwoch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Das teilte Bundeskanzlerin Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten mit. Schüler und Kita-Kinder sollen spätestens ab Mittwoch deutschlandweit wann immer möglich für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben. Ausnahmen und eine Notbetreuung sind möglich und in einigen Bundesländern gelten solche Regeln bereits ab morgen. Auch der Verkauf von Pyrotechnik zu Silvester wird verboten. Die Lockdown-Maßnahmen gelten bis zum 10. Januar in Kraft sein. Kanzlerin Merkel erklärte, die Maßnahmen ab November hätten nicht gereicht. Seit einigen Tagen habe man wieder steigende Fallzahlen und immer mehr Tote zu beklagen. Die Kanzlerin appellierte an die Menschen, in den nächsten Tagen von Kontakten, die nicht unbedingt notwendig sind, Abstand zu nehmen um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 11:00 Uhr