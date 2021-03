Bund und Länder beschließen härteren Lockdown zu Ostern

Berlin: Deutschland geht über Ostern in den härtesten Lockdown seit Beginn der Corona-Pandemie. Das haben in den frühen Morgenstunden Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder vereinbart. Demnach werden Gründonnerstag und Karsamstag ausnahmsweise als Ruhetage festgelegt. An Karsamstag dürfen nur Lebensmittelgeschäfte im engeren Sinne öffnen. Außerdem gelten von Gründonnerstag bis Ostermontag ein Ansammlungsverbot im öffentlichen Raum sowie weitgehende Kontaktbeschränkungen. Treffen dürfen sich zwei Haushalte, höchstens aber fünf Personen, wobei Kinder unter 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Merkel sagte, es gelte damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip "Wir bleiben zuhause." Es sollen über Ostern auch keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Insgesamt wurde der bisher geltende Lockdown bis 18. April verlängert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 12:00 Uhr