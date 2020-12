Bund und Länder bereiten Bürger auf harten Lockdown vor

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem morgigen Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise haben führende Politiker die Bürger auf einen schnellen und harten Lockdown vorbereitet. So sagte Bayerns Ministerpräsident Söder der Welt am Sonntag, man dürfe jetzt keine Zeit mehr verlieren. Der Regierungschef von Baden-Württemberg Kretschmann sprach auf dem Parteitag der Grünen von einem harten Lockdown eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten. Laut Kretschmann war das auch die einhellige Meinung der Kanzlerin und der Unions-Ministerpräsidenten bei der Vorbereitung der Gespräche morgen. Für die SPD sprach Vizekanzler Scholz von "sehr weitreichenden und sehr einschneidenden Entscheidungen." Das Robert-Koch-Institut hatte heute Früh mehr als 28.400 neue Corona-Fälle gemeldet - über 5.000 mehr als am Samstag vor einer Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 20:00 Uhr