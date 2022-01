Bund und Länder beraten über weiteren Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen fordern einige Politiker vor den Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag einen Plan für Lockerungen der Maßnahmen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte der Zeitung "Welt", er erwarte eine kluge Strategie, um sich Stück für Stück aus der Pandemie herauszubewegen. Der Status der Pandemie werde mit Omikron ein anderer. Deshalb müssten auch die Bewertungsmaßstäbe angepasst werden. Aus der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen, die der deutschen Presseagentur vorliegt, geht hervor, dass es zunächst keine Lockerungen, aber auch keine Verschärfungen der Maßnahmen geben soll. Man sei sich einig, dass die bisher geltenden Regeln weiterhin Bestand haben, heißt es in dem Papier. Bundesjustizminister Buschmann stellte am Abend im Ersten Lockerungen in Aussicht, sobald der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sei und die Zahlen in den Krankenhäusern zurückgingen. Der FDP-Politiker rechnet damit, dass das ab Mitte Februar der Fall ist. Das Robert Koch-Institut meldet heute Früh mehr als 63.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 840 - gestern lag sie noch bei 807.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 03:00 Uhr