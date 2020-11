Bund und Länder beraten über weiteren Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Deutschland müssen sich auf eine Verschärfung des Teil-Lockdowns einstellen, dürfen aber auf Lockerungen zu Weihnachten hoffen. Zur Stunde beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über den weiteren Corona-Kurs. Diskussionen gab es im Vorfeld darüber, wie viele Menschen gleichzeitig in die Geschäfte dürfen und ob die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen auch über Silvester gelten sollen. Im Gespräch sind außerdem weitere Finanzhilfen für Branchen, die besonders vom Lockdown betroffen sind. Die Kliniken halten Beschränkungen bis ins neue Jahr hinein für nötig. Von der Deutschen Krankenhausgesellschaft heißt es, die Politik dürfe keine falschen Hoffnungen wecken. Es sei nicht realistisch, dass man im Januar und Februar eine signifikant andere Situation haben werde. Die Situation in den Kliniken bleibe angespannt, aber noch beherrschbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 15:00 Uhr