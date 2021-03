Bund und Länder beraten über weitere Corona-Strategie

Nachrichtenarchiv - 22.03.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder beraten derzeit, wie sie auf die steigende Zahl von Corona-Infektionen reagieren sollen. Hatten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beim letzten Treffen noch Lockerungen in Aussicht gestellt, ist nun ein verlängerter Lockdown bis zum 18. April im Gespräch. Allerdings könnten über Ostern die Kontaktbeschränkungen leicht gelockert werden, um den Bürgern Verwandtenbesuche zu ermöglichen. So steht es zumindest im aktualisierten Beschlussentwurf, den das Kanzleramt am Vormittag verschickt hat. Unklar ist noch, ob die Ministerpräsidenten dem zustimmen. Streit dürfte es auch darüber geben, inwiefern Urlaub in Deutschland - etwa in Ferienhäusern oder auf Campingplätzen - möglich sein soll. Nach den Küstenländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen sprach sich im Fernsehsender "Phoenix" nun auch der Tourismusbeauftrage der Bundesregierung, Bareiß, dafür aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 14:00 Uhr