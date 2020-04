Bund und Länder beraten über weitere Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute per Videokonferenz über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Dabei soll es etwa um das Konzept der Religionsgemeinschaften für Gottesdienste sowie um die allmähliche Wiederaufnahme des Schulbetriebs gehen. Vor dem Treffen haben sich einige Länderchefs für mehr regionale Differenzierungen ausgesprochen. NRW-Regierungschef Laschet sagte der "Welt", bei zentralen Fragen sei Einigkeit notig. Die Bundesregierung habe aber betont, dass es wegen der unterschiedlichen Betroffenheit auch ein regional unterschiedliches Vorgehen geben könne. Ähnlich äußerte sich die Landeschefin von Rheinland-Pfalz, Dreyer. Saarlands Ministerpräsident Hans meinte, die Bundesländer sollten sich auf einen gemeinsamen Rahmen einigen, in dem sie mit unterschiedlichem Tempo vorangehen, abhängig vom regionalen Verlauf des Infektionsgeschehens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 06:00 Uhr