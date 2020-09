Bund und Länder beraten über Schulbetrieb

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel, Bundesbildungsministerin Karliczek und die Bildungsminister der Länder beraten am Abend, wie es vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen an den deutschen Schulen weitergehen soll. Karliczek sagte vor den Gesprächen, die bekannten Hygieneregeln sollten von allen am Schulbetrieb Beteiligten auch in der Freizeit eingehalten werden. In Bayern endet heute an weiterführenden Schulen die generelle Maskenpflicht im Unterricht. An den weiterführenden Schulen in München müssen aber weiter Masken im Unterricht getragen werden. In der Landeshauptstadt lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Samstag bei 54,2 und am Sonntag bei 55,6 und damit über der kritischen Marke von 50.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 10:00 Uhr