MPK: Bundesweit 2G+ für Gastronomie

Berlin: Aufgrund der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus soll in Restaurants, Cafés und Kneipen bald eine bundesweite 2G+-Regel gelten. Zutritt haben also nur noch Geimpfte und Genesene die einen gültigen, negativen Test vorweisen können. Für Menschen mit Auffrischimpfung ist kein Test nötig. Vor kurzem sagte Bundeskanzler Scholz außerdem , das Impfen und Boostern bleibe der wichtigste Weg aus der Corona-Krise. Kontaktbeschränkungen würden aber auch in Zukunft notwendig bleiben, daher werde sich an den gelstenden Regeln nichts ändern. Scholz bekräftigte nach den Beratungen außerden, die Regierungschefs hätten sich mehrheitlich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Damit muss sich der Bundestag befassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.01.2022 16:15 Uhr