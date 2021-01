Bund und Länder beraten über Lockdown-Verlängerung

Trump kündigt in Georgia weiteren Kampf um sein Amt an

Atlanta: Wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus hat US-Präsident Trump sich erneut in den Senats-Wahlkampf in Georgia eingeschaltet. Dort entscheiden die Wähler in einem Stichentscheid über zwei Senatoren-Plätze. Es geht dabei um die Vorherrschaft in der zweiten Kongresskammer. Trump machte bei seinem Auftritt in Georgia deutlich, dass er sich noch immer nicht mit seiner Niederlage im November abgefunden hat. Er werde weiter "wie der Teufel" um sein Amt kämpfen, so Trump wörtlich. Er bleibt bei seinem Vorwurf des Wahlbetrugs. Dieses Thema nahm auch den größten Teil seiner Rede in Georgia ein. Gewinnen die Demokraten dort beide Senatssitze, könnte der künftige Präsident Biden seine politischen Vorhaben leichter umsetzen. Die Republikaner müssen nur einen Sitz verteidigen, um die Oberhand zu behalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.01.2021 06:45 Uhr