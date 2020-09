Bund und Länder beraten über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen beraten Bund und Länder in einer Videokonferenz über weitere Maßnahmen. Auf dem Tisch liegt ein Papier, in dem der Bund sich für eine Obergrenze von 25 Teilnehmern bei privaten Feiern ausspricht. In öffentlichen Räumen soll die Grenze bei 50 Personen liegen. In besonders betroffenen Regionen soll zudem unter bestimmten Bedingungen der Alkoholausschank begrenzt werden. Während der Bund für ein regional gestaffeltes Vorgehen plädiert, fordern manche Länder, wie Bayern, Rheinland -Pfalz und das Saarland bundesweit einheitliche Regeln. Nach Auffassung von Bayerns Ministerpräsident Söder sollten etwa die verbindliche Maßnahmen dann greifen, wenn die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 übersteigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 13:00 Uhr