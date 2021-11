Bund und Länder beraten heute zur Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 29.11.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der neuen Corona-Variante Omikron und anhaltend hoher Infektions-Zahlen wollen Bund und Länder heute ihr weiteres Vorgehen besprechen. An den Beratungen nimmt neben der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel auch ihr designierter Nachfolger Scholz teil. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Wüst, sieht Redebedarf beim Thema Kontakbeschränkungen und einer allgemeinen Impfpflicht. Thema dürfte auch das für heute Vormittag erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts sein. Die Karlsruher Richter befinden am Vormittag über die sogenannte Bundesnotbremse, die Ende Juni ausgelaufen war. Der Gerichtsbeschluss müsse abgewartet werden, um einzuschätzen, wo gesetzlich nachgeschärft werden muss, sagte Grünen-Co-Chef Habeck dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Er plädiere für deutliche Kontaktbeschränkungen und dafür, größere Veranstaltungen in Innenräumen, aber auch Fußballspiele mit Zuschauern und Weihnachtsmärkte zu untersagen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.11.2021 21:15 Uhr