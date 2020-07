Bund und Länder beraten erneut über lokale Ausreisesperren

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über mögliche Ausreisesperren bei lokalen Corona-Ausbrüchen gibt es heute nochmal eine Telefonschalte zwischen dem Bund und den Ländern. Unter Leitung von Kanzleramtschef Braun geht es um die Frage, ob regionale Infektions-Herde erst einmal abgeschottet und den Menschen die Ausreise untersagt werden soll. Bundeskanzlerin Merkel unterstützt diese Idee, auch Bayerns Ministerpräsident Söder hält ein solches Vorgehen für richtig. Von anderen Bundesländern kommt Widerstand. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer erklärte, er könne sich kein Szenario vorstellen, in dem man einen gesamten Landkreis mit einer Ausreisesperre belege. Und Niedersachsens Innenminister Pistorius sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, so etwas könne man sich im fernen Berlin oder auch München ja gerne ausdenken, aber es sei in der Fläche überhaupt nicht praktikabel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 08:00 Uhr