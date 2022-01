Bund und Länder beraten Corona-Maßnahmen - Virologe für neue Risikobewertung

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Zahlen wollen Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten heute das weitere Vorgehen abstimmen. Da die PCR-Tests offenbar knapp werden, wollen sie eine Priorisierung beschließen, nach der die Vergabe auf Personal im Gesundheitswesen und auf Risikogruppen beschränkt wird. Lockerungen sind wohl nicht vorgesehen. In der Beschlussvorlage heißt es laut Bild-Zeitung, dass der Kanzler und die Regierungschefs der Länder abermals die Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht betonen wollen. Mit Blick auf die Omikron-Variante kritisierte der Virologe Klaus Stöhr, dass die Risikobewertung nicht angepasst werde. Im BR sagte der frühere WHO-Forscher, das Verständnis dafür, dass Corona so werde wie andere Atemwegserkrankungen, müsse noch in die Köpfe hinein. Das bedeute nicht, dass man jetzt alles lockert, so Stöhr, aber man könne schauen, ob man beispielsweise die Kontaktnachverfolgung und Quarantäne reduziert und die Teststrategie anpasst. Dass etwa Schüler immer noch drei Mal wöchentlich anlasslos getestet werden, erschließe sich nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 09:00 Uhr