Bund und Länder bei 49-Euro-Ticket einig

Polen errichtet massiven Grenzzaun um Kaliningrad

Warschau: Polen will seine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad massiv verstärken. Das Verteidigungsministerium in Warschau kündigte an, schon heute beginne der Bau eines dreifachen Stacheldrahtzauns. Ende nächsten Jahres soll die 210 Kilometer lange Sperranlage fertig sein. Kaliningrad liegt zwischen den EU-Staaten Polen und Litauen, gehört aber zu Russland. Als Grund für die Grenzbefestigung gab Polen an, die russische Luftfahrtbehörde habe genehmigt, dass Flüge aus dem Nahen Osten und Nordafrika in Kaliningrad landen. Die Regierung in Warschau befürchtet, dass Russland gezielt Migranten nach Polen kommen lassen will. Eine ähnliche Entwicklung gab es im vergangenen Jahr in Belarus. An der Grenze zu Belarus hat Polen bereits eine Sperre errichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 16:00 Uhr