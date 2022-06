Bund und Bahn planen umfangreiche Modernisierung des Schienennetzes

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will das Schienennetz in Deutschland zuverlässiger machen. Verkehrsminister Wissing kündigte eine Generalsanierung an. Der FDP-Politiker sagte, das Netz sei jahrelang vernachlässigt und an die absolute Grenze gebracht worden. Viele Weichen und Stellwerke seien überaltert und stark störanfällig. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn sollen deshalb ab 2024 besonders die hochbelasteten Korridore modernisiert werden. Laut Wissing werden die dafür notwendigen Mittel sichergestellt. Bahn-Chef Lutz erklärte, die steigende Nachfrage führe in Kombination mit der veralteten Infrastruktur und Bautätigkeiten zu Verspätungen mit massiven Auswirkungen für alle Kunden. Das neue Hochleistungsnetz soll deshalb vom Problemfall zum Qualitäts- und Stabilitätsanker werden, so Lutz wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 12:00 Uhr