Bund übernimmt Kontrolle über Rosneft Deutschland

Berlin: Der Bund stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung. Das russische Tochterunternehmen ist einer der größten Erdöl verarbeitenden Betriebe in Deutschland. Es hält Anteile an den Raffinerien in Vohburg in Oberbayern, in Karlsruhe in Baden-Württemberg und in Schwedt in Brandenburg. Wie das Wirtschaftsministerium in der Früh mitteilte, hat die Bundesnetzagentur die Kontrolle über Rosneft Deutschland übernommen - zunächst begrenzt auf ein halbes Jahr. So soll der Weiterbetrieb sichergestellt werden und damit auch die Energieversorgung. Am Mittag wollen Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck weitere Einzelheiten auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 09:00 Uhr