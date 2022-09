Bund übernimmt Kontrolle über Rosneft Deutschland

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesnetzagentur hat die Kontrolle über den Öl-Importeur Rosneft Deutschland übernommen. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium in der Früh mitgeteilt. Die Netzagentur verwaltet damit auch die bisherigen Rosneft-Anteile an den Raffinerien Schwedt in Brandenburg, Vohburg in Oberbayern und Karlsruhe. Ziel ist es nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium, die Energieversorgung zu sichern. Die Raffinerie in Schwedt ist bislang von der Belieferung mit russischem Erdöl über die Druschba-Pipeline abhängig. Einzelheiten zur Treuhandverwaltung wollen Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck am Mittag bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 08:00 Uhr