Bund treibt Legalisierung von Cannabis voran

Meldungsarchiv - 12.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In Deutschland sollen künftig 25 Gramm Cannabis als Eigenbedarf gelten und straffrei bleiben. So steht es in einem überarbeiteten Gesetzentwurf, den Gesundheitsminister Lauterbach und Ernährungsminister Özdemir vorgestellt haben. Jedem Konsumenten sollen drei Hanfpflanzen erlaubt sein. Darüberhinaus können sogenannte Cannabisclubs gegründet werden - mit bis zu 500 Mitgliedern. Sie können ebenfalls für den Eigenbedarf anbauen. Eine kontrollierte Abgabe in Fachgeschäften ist dagegen nicht mehr geplant. Stattdessen soll der Verkauf in einem zweiten Schritt in Modellregionen probiert werden. Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet. Lauterbach und Özdemir unterstrichen, dass mit der Legalisierung das Problem der Beschaffungskriminalität gelöst werden soll. //stop//Niemand solle mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was er sich da einhandele, sagte Özdemir.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 13:00 Uhr