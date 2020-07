Bund stockt Stipendien für Künstler und Kulturschaffende auf

Das Wetter: Oft sonnig, 23 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Fast überall sonnig, in Alpennähe ganz vereinzelte Schauer und Gewitter bei 23 bis 30 Grad. Auch in der Nacht sind Schauer- und Gewitter an den Alpen möglich. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen bleibt es freundlich, nur im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Am Sonntag bayernweit unbeständig. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 12:00 Uhr