Bund stellt weitere Immobilien für Flüchtlinge zur Verfügung

Nachrichtenarchiv - 11.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich nach dem Flüchtlingsgipfel mit Ländern und Kommunen zufrieden über den Austausch geäußert. Ministerin Faeser verwies darauf, dass in Liegenschaften des Bundes schon jetzt 64.000 Schutzsuchende Platz finden, und kündigte an, dass der Bund den Kommunen 56 weitere Immobilien mit Raum für etwa 4.000 Menschen zur Verfügung stellen werde. Das begrüßte - als Vertreter der Länder - der bayerische Innenminister Herrmann, und mahnte zur Eile. Überdies forderte er die Begrenzung des Zuzugs von Asylbewerbern, die nicht aus der Ukraine kommen, und mehr Geld vom Bund für die Kommunen. Hierüber werden die Länder-Regierungschefs im November mit dem Kanzler und dem Bundesfinanzminister verhandeln. Der Vize-Präsident des Städte- und Gemeindetags, der Leiziger Oberbürgermeister Jung, regte an, dass das Gesprächsformat der drei staatlichen Ebenen zur Institution werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 13:00 Uhr