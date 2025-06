Bund stellt mehr als eine Milliarde Euro bereit für Integrationskurse

Berlin: Der Bund stockt seine Mittel für Integrationskurse auf. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Demnach stellt die Regierung in diesem Jahr voraussichtlich mehr als eine Milliarde Euro für die Finanzierung bereit. Dem Innenministerium zufolge gibt es demnach ein Plus von rund 300 Millionen Euro. Zuletzt nahmen am häufigsten Menschen aus der Ukraine an den Integrationskursen teil.

