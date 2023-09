Bund stellt Bahn weitere 40 Milliarden Euro zur Sanierung zur Verfügung

Frankfurt am Main: In die Sanierung des deutschen Schienennetzes soll deutlich mehr Geld fließen als ursprünglich geplant. Wie Verkehrsminister Wissing auf einem Branchentreffen ankündigte, wird der Bund 40 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen, damit die am stärksten belasteten Strecken bis zum Jahr 2030 runderneuert werden können. Ihr Zustand gilt als ein Hauptgrund dafür, dass die Bahn ihre Pünktlichkeitsziele klar verfehlt. Im vergangenen Jahr hatte jeder dritte Fernverkehrsreisende mindestens 15 Minuten Verspätung. Im kommenden Jahr soll als erstes die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim saniert werden. In Bayern folgt 2026 die Strecke Nürnberg-Regensburg. Am Ende der Liste steht auch die Verbindung Ulm-Augsburg. Für die Sanierung sind mehrmonatige Vollsperrungen geplant, die zunächst zu weiteren Behinderungen im Bahnverkehr führen werden.

