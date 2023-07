Bund stellt 40 Millionen Euro für Long-Covid-Forschung bereit

Kurzmeldung ein/ausklappen Unwetter in Bayern verursachen zahlreiche Stromausfälle

München: Von den schweren Unwettern der vergangenen Nacht waren auch mehrere Umspannwerke betroffen. In der Folge kam es zu Stromausfällen, unter anderem im Netz der Bayernwerk GmbH in den Regionen Oberbayern und Ostbayern und im Netzgebiet der Lechwerke. Den Betreibern zufolge geht die Wiederversorgung aber zügig voran. Erhebliche Probleme gibt es noch immer bei der S-Bahn in und um München. Vielerorts wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, einzelne Abschnitte sind inzwischen wieder in Betrieb. Beeinträchtigungen gibt es nach wie vor im Zugverkehr. Einige Strecken müssen laut einer Bahn-Sprecherin bis zum Abend gesperrt bleiben. Fahrgäste sollten sich bei der Bahn erkundigen, ob ihre Züge fahren.

