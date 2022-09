Bund steigt bei Lufthansa mit Gewinn aus

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Nach gut zwei Jahren hat der Bund seine Beteiligung an der Lufthansa beendet. Die Finanzagentur des Bundes teilte am Abend mit, man habe alle restlichen Lufthansa-Aktien verkauft. Damit liegt die Fluglinie wieder in privater Hand. Der Bund war bei der Lufthansa während der Corona-Krise mit stillen Einlagen und einer Aktienbeteiligung von 20 Prozent eingestiegen. Unter dem Strich hat der Staat durch den Stabilisierungsfonds einen Gewinn von 760 Millionen Euro gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 08:00 Uhr