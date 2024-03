Bund steigert Frauenanteil in Führungspositionen nur langsam

Berlin: In den obersten Bundesbehörden wie etwa Kanzleramt und Rechnungshof arbeiten nach wie vor weniger Frauen als Männer. Der Frauen-Anteil wird im heute veröffentlichen Gleichstellungsindex mit 43 Prozent angegeben - und zwar für Mitte vergangenen Jahres. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als 2022. Bundesfrauenministerin Paus sagte, der Frauenanteil steige trotz Fortschritten zu langsam. Viel zu oft schafften Frauen den Sprung in die Führung nicht, weil sie in Teilzeit arbeiten. - Gesetzlich festgeschrieben ist, dass bis Ende kommenden Jahres in obersten Behörden genauso viele Frauen wie Männer in Spitzenpositionen arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 09:00 Uhr