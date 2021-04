Bund sieht die Versorgung mit Schnelltests als gesichert an

Berlin: Die Bundesregierung sieht die Versorgung Deutschlands mit einer ausreichenden Zahl an Schnell- und Selbsttests als gesichert an. In einem Brief von Gesundheitsminister Spahn an die Ministerpräsidenten der Länder heißt es, allein der Bund habe sich für 2021 mehr als 1,1 Milliarden Corona-Testkits gesichert. Falls es noch Bedarf der Länder gebe, stehen die von den Herstellern benannten Ansprechpartner zur Verfügung, so Spahn. Außerdem stünden weitere Testkontingente über die Beschaffungsprogramme der Europäische Kommission mit einem Volumen von insgesamt 240 Millionen Schnelltests bereit, die ohne weitere Vergabeverfahren bestellt werden könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 12:00 Uhr